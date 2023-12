PRF apreende quase meia tonelada de drogas em Corumbá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 452 quilos de cocaína e skunk na manhã desta sexta-feira (22), em Corumbá. Sete pessoas foram presas.

A apreensão ocorreu durante duas fiscalizações realizadas pela PRF na BR-262. Na primeira abordagem, os policiais abordaram um carro de passeio com quatro ocupantes. Os homens disseram que iriam para Campo Grande passar o natal.

Continue Lendo...

Durante a segunda fiscalização, os policiais abordaram um ônibus de viagem, com 16 passageiros bolivianos e dois ajudantes do motorista. Os policiais desconfiaram do nervosismo do motorista, e descobriram que o proprietário do ônibus era um dos passageiros do veículo de passeio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após uma vistoria no ônibus, os policiais encontraram os tabletes de skunk e cocaína. O motorista do ônibus confessou que recebeu o veículo com a droga do passageiro do carro de passeio. Ele disse que a viagem seria de Corumbá até São Paulo.

Os ocupantes do carro de passeio também confessaram envolvimento no transporte da droga. Eles disseram que faziam o serviço de batedor, acompanhando o ônibus para garantir que ele não fosse abordado pela polícia.

Os sete homens presos, as drogas e os veículos foram encaminhados à Polícia Federal em Corumbá.

*Com informações da PRF