PRF apreende quase uma tonelada de maconha em Dourados

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada de quinta-feira (29) resultou na apreensão de 936 Kg de maconha em Dourados.

A equipe da PRF realizava fiscalização na BR-163 quando abordou um caminhão estacionado em um posto de combustível. As caixas metálicas transportadas pelo veículo despertaram a suspeita dos agentes, que, devido à impossibilidade de realizar uma inspeção completa no local, encaminharam o caminhão para a Unidade Operacional da PRF (UOP)

Continue Lendo...

Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, as caixas foram cuidadosamente abertas, revelando um total de 936 Kg de maconha cuidadosamente escondidos. O motorista do veículo, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o caminhão e a droga, à Polícia Civil em Dourados.

*Com informações da PRF