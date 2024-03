PRF e PMR intensificam fiscalização nas rodovias de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) deflagraram a Operação Semana Santa em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários das rodovias durante o feriadão.

A operação teve início na quinta-feira (28) e se estende até domingo (31) nas rodovias federais, e até segunda-feira (1º de abril) nas rodovias estaduais.

Continue Lendo...

Cerca de 190 policiais, entre PRFs e PMRVs, estão atuando na fiscalização de 15 mil km de rodovias estaduais e 4 mil km de rodovias federais. O foco da operação está na prevenção de acidentes, com atenção especial para ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade, alcoolemia e outros comportamentos de risco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As câmeras de videomonitoramento nas rodovias federais são ferramentas importantes para a fiscalização. Durante a Operação Semana Santa, a PRF já flagrou diversas infrações através das câmeras, como ultrapassagens em locais proibidos.

O Chefe do Núcleo de Segurança Viária em Mato Grosso do Sul, Jaques Douglas, explica a importância das câmeras de monitoramento na atuação dos policiais. "Ela amplia nossa capacidade de atuação. A gente consegue fazer muito mais com menos. Para cobrir essa área que a gente está cobrindo com as câmeras de segurança, precisaríamos de muito mais efetivo e teria que empreender muito mais esforços para ter um resultado inferior ao que a gente está tendo", afirmou.

A PMRv também está intensificando a fiscalização nas rodovias estaduais, com foco nas regiões de Bonito, Ponta Porã, Palmeiras e Piratupanga, que costumam ter maior fluxo de veículos durante o feriadão.