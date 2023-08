PRF faz a maior apreensão de maconha do ano na capital

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 22.420 Kg de maconha, na tarde desta quarta-feira (16), em Campo Grande (MS).

O flagrante ocorreu no km 470 da BR-060, quando os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão tanque, acoplado a dois semirreboques. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor, ele disse que estava carregado com óleo de soja, porém as notas fiscais apresentavam indícios de falsidade. A equipe decidiu realizar uma vistoria nos reboques e ao se aproximar dos compartimentos logo sentiu um forte odor de maconha.

Ao abrir as escotilhas dos tanques, os PRFs descobriram que os dois compartimentos de carga estavam lotados com tabletes de maconha. Questionado, o motorista confessou ter recebido a carreta com a droga em Ponta Porã (MS) e deveria entregá-la em Campo Grande (MS). Pelo serviço, disse que receberia R$ 1.500,00.

O preso, o caminhão e a maconha foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS).

*com informações da PRF