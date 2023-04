PRF inicia campanha "Maio Amarelo" com operação no feriado

Polícia Rodoviária Federal inicia, à meia-noite dessa sexta-feira (28), a Operação Dia do Trabalhador 2023. A ação nacional, termina na noite de segunda-feira (01) e tem como tema principal a conscientização dos motoristas e usuários de vias públicas, sendo o iníccio da Campanha do Maio Amarelo.

De acordo com os dados apresentados pela Diretoria de Operações da PRF, 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros três meses de 2023 aconteceram por escolhas erradas dos motoristas, como ultrapassagens indevidas, velocidade acima do permitido, ingestão de álcool e desobediência às leis de trânsito.

Campanha Maio Amarelo

O lançamento da Operação Dia do Trabalhador 2023 servirá como início oficial da Campanha Maio Amarelo. O Movimento surgiu em 2011 a partir da decretação da Década de Ação para a Segurança no Trânsito, pela Organização das Nações Unidas (ONU). Desde então, o mês de maio se tornou calendário de referência para a intensificação de ações em diversos países, visando a redução da violência no trânsito. A cor amarela foi escolhida por representar o sinal de "atenção" nos semáforos.

Resolução do CONTRAN estabelece que as campanhas educativas de trânsito em 2023, a serem veiculadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), contenham a mensagem "No trânsito, escolha a vida". Para o Maio Amarelo deste ano, a Polícia Rodoviária Federal acrescentou o tema "Nossas escolhas salvam vidas", reforçando a necessidade de conscientização.

*Com informações da PRF