PRF inicia "Operação Semana Santa"

Para garantir a segurança nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária já está atuando com a “Operação Semana Santa 2023”. A ação teve início às 8h desta quinta-feira (6), com policiamento reforçado em todo o Estado, principalmente em regiões com maior fluxo turístico.

A operação, que tem previsão de ser encerrada dia 10 de abril, às 8h, terá como foco a fiscalização e combate às principais infrações de trânsito nas rodovias, tais como, dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, entre outras.

O reforço no policiamento é de 18 viaturas e 90 policiais militares. A PMR orienta que antes de viajar é preciso conferir primeiro as condições e os equipamentos de segurança do veículo, realizar o planejamento da viagem, incluindo no roteiro locais de parada para descanso, além de ter uma atitude paciente e responsável na direção do veículo, sempre respeitando os demais motoristas e as leis de trânsito.

A polícia disponibiliza o número 198 para denúncias e informações, a ligação é gratuita em todo o Estado.

*Com informações do Governo do Estado