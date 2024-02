PRF intensifica fiscalização em Mato Grosso do Sul para o Carnaval

A Operação Carnaval 2024 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira (9) e vai até quarta-feira (14). O objetivo é garantir a segurança dos milhares de motoristas que devem pegar as rodovias federais do estado durante o feriadão.

A PRF terá foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR (Concessionária que administra as rodovias federais de MS).

Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

No Mato Grosso do Sul, 600 policiais rodoviários federais estarão distribuídos em nove Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas onze rodovias federais que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Em 2023, ocorreram 23 acidentes, sendo nove graves. 25 pessoas ficaram feridas e três mortes foram registradas na operação Carnaval 2023.

*Com informações da PRF