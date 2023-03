PRF orienta como agir sob risco de choque frontal na rodovia

Diante dos últimos acidentes frontais registrados nas rodovias de Mato Grosso do Sul, em trechos não duplicados, resultando na morte de várias pessoas, a Polícia Rodoviária Federal vem reforçando as boas práticas no trânsito e, principalmente, as técnicas de direção defensiva.



O caso mais recente ocorreu nesse domingo (26) na BR-163, no município de Sonora, onde três pessoas morreram - um casal e uma criança de cinco anos. Eles estavam em um carro de passeio que se chocou de frente com um caminhão.

O inspetor Tércio Baggio, chefe de Comunicação da PRF-MS, tem acompanhado o desfecho de vários casos em que a gravidade dos acidentes poderia ter sido reduzida se os motoristas fossem preparados para situações de risco nas rodovias. Ele acredita que a legislação de trânsito deveria prever, ainda na formacão dos motoristas, treinamento específico sobre direção defensiva nas rodovias.

Clique abaixo para assistir à entrevista realizada nesta segunda-feira (27), no Jornal CBN Campo Grande, e confira as dicas do especialista: