PRF orienta sobre como proceder diante da fumaça e de animais na pista

Há uma semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça o patrulhamento nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul para monitorar os incêndios florestais próximos aos trechos que passam pela região do Pantanal. A meta é evitar que a fumaça das queimadas provoque acidentes de trânsito, devido à baixa visibilidade dos condutores, e ainda evitar a presença de animais que, na tentativa de fugir do fogo, venham a invadir a pista.

Na BR-262, no trecho de 220 quilômetros entre os municípios de Miranda e Corumbá, as equipes das unidades operacionais da região, divididas em duas viaturas, percorrem cinco vezes ao dia a rodovia. As informações registradas sobre presença de fumaça e de animais são encaminhadas ao Corpo de Bombeiros, ao Ibama e aos policiais que vão passar pelos locais.

A situação das queimadas próximas às rodovias de Mato Grosso do Sul começou a se agravar na última quarta-feira (19), quando os ventos levaram a fumaça das queimadas para longe dos focos e, no final de semana, as chamas de um grande incêndio na região do Porto da Manga avançaram para as margens da BR-262.

A PRF-MS informou que, no momento, a situação está controlada, não há focos de incêndio às margens da rodovia entre as duas cidades.

Para diminuir as estatísticas sobre acidentes de trânsito, mortes e feridos nas rodovias federais, a PRF orienta os condutores a:

- reduzir a velocidade nos trechos com fumaça ou animais na pista

- redobrar a atenção em relação a outros veículos

- respeitar a sinalização no trecho

- não tentar passar pelo trecho interditado

Ao presenciar queimadas às margens das rodovias federais, a orientação é que os condutores liguem para o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, e para a PRF, pelo 191.

DADOS

Em 2023, a fumaça nas rodovias foi a principal causa de 27 acidentes de trânsito nas rodovias federais em todo o país e a presença de animais na pista causou 1328 acidentes. Em todo o Brasil, no ano de 2024, o número de acidentes provocados pela baixa visibilidade causada pela fumaça chega a 13 e outros 356 tiveram como causa a presença de animais na pista.