PRF prende motorista dirigindo embriagado na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por dirigir alcoolizado na rodovia no início da noite da última quinta-feira (16), em Nova Alvorada do Sul (MS). Motoristas que estavam perto do local filmaram as manobras arriscadas feitas pelo condutor, que colocaram em risco a vida dele e das outras pessoas. As gravações foram entregues aos policiais e servirão como prova do crime.

O condutor do veículo foi abordado no km 400 da BR-163, seguindo de Campo Grande (MS) em direção a cidade de Nova Alvorada do Sul, apresentando "capacidade psicomotora alterada" em razão da influência de álcool. Além do registro de vídeo feito pelo carro de tras e entregue à equipe da PRF, outos condutores também ligaram no telefone 191 para informar da imprudência.

E essa não foi a primeira vez que o motorista é preso por dirigir embriagado. A primeira prisão ocorreu em janeiro de 2022, com o mesmo veículo em abordagem da PRF de Terenos, na BR-262. Agora, a nova prisão agrava a situação da habilitação do contudor.

"Ele foi preso em flagrante e foi aplicada multade de R$ 2.950,00. Isso soma mais um processo de suspensão da CNH dele no Detran. O juíz ou o delgado terá que arbitrar fiança para esse caso e ele terá gastos com a justiça. Também haverá um processo penal e ao final ele pode ser condenado em até três anos de prisão", explica o inspetor Tércio Baggio, chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF.

Para situações em que os motoristas encontrem outros condutores alcoolizados ou com manobras "estranhas" e arriscadas nas rodovias, a indicação do inspetor é que "matenham distância do veículo, não tentem ultrapassar e entrem em contato com a PRF por meio do número 191. Se possível, tente registrar por vídeo as infrações cometidas pelo motorista e passe os arquivos para os policiais darem andamento ao caso".

Confira mais informações e as imagens registradas:

Segurança nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta sexta-feira (17), a Operação Carnaval 2023 nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, que segue até quarta-feira (22). A Operação Carnaval é parte final do 'Programa Rodovia' que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

No Mato Grosso do Sul, 500 PRFs distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.