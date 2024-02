PRF prende quatro suspeitos de tentativa de homicídio em Anastácio

Na manhã desta sexta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro homens em flagrante por tentativa de homicídio e receptação de veículo roubado, na BR-262, em Anastácio. A ação contou com o apoio das Polícias Civil e Militar.

Tudo começou quando a PRF recebeu informações da Polícia Civil de Miranda sobre um crime de tentativa de homicídio com arma de fogo seguido de fuga. Os agentes localizaram o veículo ocupado pelos quatro suspeitos na BR-262.

Continue Lendo...

Durante a abordagem, os indivíduos confessaram a tentativa de homicídio e relataram que a arma e as munições utilizadas foram jogadas pela janela do carro em local incerto. Eles também admitiram serem membros de uma organização criminosa e que a motivação do crime seria um "acerto de contas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da prisão em flagrante por tentativa de homicídio, os policiais descobriram que o veículo utilizado na fuga era roubado/furtado desde o ano passado. Um dos homens também tinha um Mandado de Prisão em aberto por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Após a prisão, os envolvidos e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da PRF