PRF realiza operação para resgatar crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual

Entre os dias 02 e 17 de maio, os policiais rodoviários federais, em ações conjuntas com a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Conselho Tutelar, percorreram pontos considerados críticos nas rodovias federais, como postos de combustíveis e estabelecimentos noturno próximo às rodovias, além da fiscalização de veículos com o objetivo de resgatar menores de idade vítimas de violações dos direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Além do trabalho repressivo a crimes que têm como vítimas crianças e adolescentes, a PRF atua de forma preventiva com palestras e atividades educativas.

Os policiais conscientizam motoristas, comerciantes e frequentadores de estabelecimentos comerciais às margens das rodovias sobre a importância de respeitar os direitos de crianças e adolescentes e das denúncias no enfrentamento aos crimes.

Caminhos Seguros

A Operação Domiduca é integrada à Operação Caminhos Seguros de combate à exploração sexual infanto-juvenil. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança públicos, a força-tarefa reúne esforços de órgãos de segurança federais, estaduais e do Distrito Federal, entes governamentais de outras áreas e a sociedade civil.

As ações desenvolvidas pelos órgãos que participam da operação incluem atividades preventivas de conscientização sobre a importância do respeito aos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - e o trabalho repressivo, com investigações e o acolhimento das vítimas.

No Mato Grosso do Sul mais de 4.200 pessoas foram abordadas, fiscalizadas e orientadas.

No Brasil, dados da Operação Domiduca/2023:

- Pessoas resgatadas (vítimas de exploração sexual ou em situação de vulnerabilidade): 129

- Crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual: 16

- Prisões: 74



- Prisões por exploração sexual de crianças e adolescentes: 9

- Locais fiscalizados: 5.163



- Pessoas alcançadas: 54.364