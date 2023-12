PRF reforça a fiscalização nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o Natal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (22) a Operação Natal 2023, que vai até segunda-feira (25). No Mato Grosso do Sul, 600 policiais rodoviários federais estarão distribuídos em nove Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF, reforçando a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais do estado.

A fiscalização será intensificada em locais e horários com maior incidência de criminalidade e acidentes. Os principais focos serão a alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, além da falta de uso do capacete, do não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, da utilização do telefone celular durante a condução de veículos, e do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

No caso de crianças, o uso dos dispositivos de retenção segue critérios de acordo com a idade, tamanho e peso dos passageiros.

Orientações para quem vai pegar a estrada

Antes de viajar, é importante verificar as condições do veículo e fazer um planejamento da viagem, evitando dirigir por mais de quatro horas ininterruptas. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança e, no caso de crianças, o sistema de retenção equivalente.

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, e os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e realizar ultrapassagens somente em locais permitidos. Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

*Com informações da PRF