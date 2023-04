Primeira etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia define os campeões

O fim de semana foi de muito vôlei de praia nas quadras de areia da Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande. Isso porque foi realizada a primeira etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia, com a participação de 81 duplas, nas categorias sub-17, sub-19 e adulto.

O evento da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) contou com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e Secretaria de Estado, Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

Ao todo, seis municípios sul-mato-grossenses foram representados: Bela Vista, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ivinhema e Três Lagoas. De acordo com a FVMS, a etapa teve por objetivo a preparação das duplas que irão representar o estado em três competições nacionais: Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) Sub-19, Aberto e Top-12, que serão sediados em Campo Grande, entre os dias 6 e 14 de maio.

CBVP em Campo Grande

Mantendo a tradição dos últimos anos, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) passará por Mato Grosso do Sul, que receberá etapas do Sub-19 (6 a 9 de maio), Aberto (10 a 13 de maio) e Top 12 (10 a 14 de maio). As competições da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) serão realizadas em arena montada no Parque das Nações Indígenas, assim como no ano passado.

A capital sul-mato-grossense sediará a primeira de três etapas da categoria sub-19. Segundo Madrugada, atletas de 22 unidades federativas estão confirmados. Na classe adulta, o Aberto reunirá duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking nacional entre os inscritos, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo Qualifying (torneio qualificatório). Esse sistema permite jogos mais nivelados, entre duplas de ranqueamento mais próximo.

Já o Top 12, segundo a CBV, será disputado pelas duplas mais bem ranqueadas, além dos campeões das etapas anteriores do torneio Aberto. Esta é uma forma de estimular a renovação da modalidade, já que todas as duplas podem brigar por uma vaga no Circuito Mundial.

Confira todos os resultados do Circuito Estadual de Vôlei de Praia:

Sub-17 feminino

1º – Danniely/Ana Sanches (Três Lagoas/Campo Grande)

2º – Beatriz Sandim/Alissa Lima (Campo Grande)

3º – Victoria Berbet/Melissa (Campo Grande)

Sub-17 masculino

1º – Gabriel Cabreira/Raphael Bispo (Campo Grande)

2º – Endrick/João Gabriel (Três Lagoas)

3º – Rodrigo/João Amândio (Campo Grande)

Sub-19 feminino

1º – Bruna Lopes/Ana Galhardo (Campo Grande)

2º – Danielly/Ana Sancehs (Três Lagoas/Campo Grande)

3º – Bruna Barbieri/Melissa (Campo Grande)

Sub-19 masculino

1º – Guilherme Gamba/Raphael (Campo Grande)

2º – Endrick/João Gabreil (Três Lagoas)

3º – Gabriel/Pedro Ortiz (Campo Grande)

Adulto feminino

1º – Dayane/Magda (Campo Grande/Bela Vista)

2º – Ana Sanches/Júlia (Campo Grande)

3º – Danielly/Ana Santos (Três Lagoas)

Adulto masculino

1º – Marlon/Miguel (Bela Vista)

2º – Cadu/Anthony (Campo Grande/Bela Vista)

3º – Jean/Guilherme (Campo Grande)

*Com informações da Fundesporte