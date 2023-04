Primeira frente fria do ano chega a Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul verá as temperaturas caindo a partir desta quarta-feira (19), principalmente na região sul do Estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o feriado de Tiradentes e o fim de semana terão temperaturas mínimas mais baixas, com valores entre 10ºC e 12°C.

Assim como MS, grande parte do país recebe a atuação de uma forte frente fria, seguida de uma massa de ar frio, que irá provocar chuvas intensas, além da queda de temperatura. Informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, esta é a primeira frente fria continental que atingirá o Brasil em 2023. A diferença está na sua intensidade, pois é acompanhada de uma massa de ar vinda do extremo sul da América do Sul, entrando no continente pela Argentina.

Na Região Centro-Oeste, as temperaturas vão cair, principalmente, no sul dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no estado de Goiás.

*Com informações de Cemtec e Inmet