A primeira parcela do (Imposto Predial e Territorial Urbano) IPTU vence nesta quarta-feira (10). Quem pagar até esta data, terá desconto de 20% no pagamento à vista. O imposto pode ser parcelado em até 12 vezes.

Contribuintes beneficiados com o bônus do IPTU AZUL, terão 10% sobre o valor do IPTU e Taxa lançados, a concessão do bônus é efetivada automaticamente no sistema e após, sobre o valor deduzido, será aplicado o desconto para pagamento à vista, conforme opção do contribuinte.

