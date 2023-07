Primeira semana da colheita do milho supera 18 mil hectares em MS

Primeira semana da operação de colheita de milho superou os 18 mil hectares, equivalente a 0,8% da área total, em Mato Grosso do Sul. Até o momento, a região central apresenta a maior área colhida, com média de 1,7%, enquanto a região norte conta com média de 0,6% e a região sul com 0,5%. Os dados foram divulgados pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) e Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), nesta semana.

De acordo com dados do Projeto SIGA-MS, no cenário estadual 92% das lavouras estão em boas condições de desenvolvimento, 7% em condições regulares e 0,9% em condições ruins. O estádio fenológico varia de acordo com a região, com áreas ainda no estádio final do período vegetativo (VT), indicando pela fase de pendoamento do milho, até o fim do período reprodutivo (R6), que se refere à maturidade fisiológica da planta.

O avanço na maturação das áreas, aliada à condição de clima seco para os primeiros dias de julho em todo o estado, deve potencializar a colheita da segunda safra em MS.

*Com informações Aprosoja/MS