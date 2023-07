Primeiras laringes eletrônicas são entregues na capital

Aconteceu nesta quarta-feira (5), a entrega das cinco primeiras laringes eletrônicas, via SUS, de Mato Grosso do Sul, no Hospital de Câncer Alfredo Abrão. A entrega acontece durante o julho verde, o mês de conscientização contra o câncer de cabeça e pescoço.

No decorrer do mês, o hospital irá fazer campanhas de conscientização acerca da importância da detecção e tratamento precoce da doença. A cirurgia de retirada da faringe é em último caso, por isso a importância do tratamento precoce.

O fonoaudiólogo do Hospital José Abrão, Anderson Borges de Carvalho comentou sobre a das entregas dos equipamentos. “Nós somos o primeiro hospital a estar entregando em MS as laringes eletrônicas, via SUS. Nós estamos a dois anos fazendo contato com a empresa que faz a entrega dos equipamentos no Brasil. Os outros centros urbanos tem a facilidade da entrega”.

Ao todo, 20 pacientes estão na fila de espera para receber o equipamento, a expectativa é que todos recebam a laringe eletrônica até o final deste ano. Os pacientes que receberam o equipamento hoje irão receber acompanhamento para uma melhor adaptação nos próximos meses.

O hospital Alfredo Abrão é referência aqui no estado no tratamento de câncer. Cerca de 20% dos pacientes de câncer de cabeça e pescoço são de cidades do interior.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) os cânceres de boca e laringe são os mais frequentes entre os homens. Já nas mulheres, predomina o da tireoide. A estimativa do instituto para Mato Grosso do Sul é que o estado tenha 510 casos novos neste ano. Sendo 180 cânceres de boca, 190 casos de tireoide e 140 de laringe.