Primeiro Agro Ideathon é realizado com sucesso em Maracaju

Foram dois dias de muitas ideias e discussão sobre o agronegócio de Maracaju, no Centro-Oeste de Mato Grosso do Sul. O primeiro Agro Ideathon foi realizado com sucesso, reunindo jovens de toda região interessados em formalizar um pequeno negócio, atendendo demandas reais de produtores rurais, do dia a dia nas fazendas, gestão rural e falta de mão-de-obra mais qualificada.

Esse é um projeto do Ecossistema de Inovação de Maracaju, uma iniciativa que visa promover discussão de ideias inovadoras e tecnológicas que contribuam com o desenvolvimento do município e o fortalecimento da educação, iniciativas também voltadas ao agronegócio. A imersão foi realizada nos dias 28 e 29 de janeiro, no espaço cedido pela empresa Agrícola Kanadá, uma das parceiras do evento, onde os participantes acompanharam dois dias de palestras, mentorias e, literalmente, colocaram a mão na massa.

Divididos em vários grupos, os jovens tiveram de apresentar ideias que consideravam gargalos do setor agro, para discussão de projetos e viabilidade de negócios. No sábado (28), o processo seguiu a maratona de geração de ideias e as fases dos desafios que eram impostos pelas equipes multidisciplinares, a fim de estimular o pensamento dos participantes em alternativas para solucionar os problemas apresentados por eles. O Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora, esteve representado no evento com mentores que deram suporte aos participantes no desenvolvimento dos materiais.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/MS, Luciene Errobidart, a metodologia aplicada pela primeira vez em Mato Grosso do Sul teve a proposta de fortalecer o ambiente de inovação local. “Estamos pilotando no ecossistema de Maracaju esta nova metodologia considerando o setor do agronegócio que é muito pujante e o engajamento da governança local, de forma a impulsionar os jovens na geração de ideias e criação de negócios inovadores”, pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PRÓXIMA ETAPA

Após essa imersão, os participantes terão a oportunidade de participar, entre os meses de fevereiro e maio, de uma jornada que contará com programa de aceleração do Living Lab – laboratório de inovação iniciado pelo Sebrae/MS em parceria com instituições públicas e privadas, além de mentorias com a Famasul Jovem e agenda com grandes players do mercado. O anúncio e a premiação dos melhores trabalhos acontecem durante a edição 2023, da feira Showtec, prevista para os dias 23, 24 e 25 de maio.

Para Gabrielle Terra Souza, Administradora do grupo Água Tirada e uma das organizadoras do evento, destaca que o Agro Ideathon era um evento aguardado em Maracaju, uma oportunidade de jovens se conhecerem, ampliarem o networking e desenvolver ideias inovadoras por meio de metodologias de inovação. “Como tirar ideias do zero resolvendo problemas reais do nosso agronegócio? Essa era a nossa intenção e saímos com sentimento de dever cumprido, já planejando ampliar e oferecer outros eventos como este no município”.