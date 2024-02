Primeiro dia do desfile de carnaval é repleto de homenagens

O carnaval é uma festa esperada por muitos brasileiros durante todo o ano. As escolas de samba se preparam e ficam a todo vapor para desfilar, sambar com energia e dispostos a extasiar o público. A equipe da CBN Campo Grande foi conferir de perto essa festa contagiante e colorida.

A apresentação do carnaval da Capital teve início nesta segunda-feira (12) com passagem da Corte do Momo, às 19h, pela passarela principal da Praça do Papa. O Rei Momo, deste ano, Gustavo Alves passou pela avenida acompanhado da princesa, Isah Costa e da rainha Cris Almeida.

A escola mirim Herdeiros do Samba abriu os desfiles na avenida e trouxe o enredo da origem Chaguinhas, um escravo que ficou conhecido por reivindicar seus direitos e deu origem ao bairro liberdade na grande São Paulo.

O tema da escola Cinderela Tradição contou a história de Santos Dummont e deu destaque nas habilidades de aeronauta, autodidata e inventor brasileiro, conhecido como pai da aviação. Na avenida, os três carros alegóricos, nove alas e 380 componentes da escola Cinderela Tradição encantaram o público.

Na sequência, a escola de samba Unidos da Vila Carvalho apresentou o enredo em homenagem ao radialista e deputado estadual pelo PDT, Lucas de Lima. Apesar de se apresentar com apenas um carro alegórico, as dez alas e cerca de 400 pessoas presentes na avenida conseguiram prender a atenção de todos.

E a escola responsável por fechar a noite, se apresentando durante a madrugada, foi a Catedráticos do Samba, que trouxe no samba enredo uma história de amor. Eles levaram para a avenida seis carros alegóricos, sete alas e mais de 600 pessoas envolvidas no desfile. Tudo isso foi o bastante para ganhar a admiração do povo.

O presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande, Alan Catharinelli, avaliou a primeiro dia de apresentações e antecipou a expectativa para a próxima noite.

“Sem sombra de dúvidas é o maior desfiles de todos os tempos que estamos realizando em Campo Grande. [...] Amanhã vamos dar continuidade com público ainda maior. Estamos superando todas as expectativas de público, de organização e estamos sendo elogiados pela pontualidade", comentou Alan.

O desfile das escolas de samba continua nesta terça-feira (13), com a apresentação das escolas Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro. A passarela de samba fica localizada na Praça do Papa, na avenida Alfredo Scaff, Vila Sobrinho.