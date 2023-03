Primeiro dia de outono tem alta nas temperaturas

O dia começa com céu aberto e poucas nuvens na capital. A previsão é de sol entre nuvens durante todo o dia, com probabilidade de pancadas de chuva fracas a moderadas. A mínima esperada para Campo Grande é de 20°C, com máxima de 28°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 55%.

Nas regiões norte e pantaneira a previsão é de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Com mínimas previstas de 20°C e máximas podendo chegar a 31°C

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

As temperaturas estarão em elevação, podendo atingir os 33°C, principalmente na região sul e leste do Estado. Em Três Lagoas, a mínima será de 21°C e a máxima de 31°C.

*Com informações de Inmet e Cemtec