Primeiro espaço de aprendizagem cooperativa do MS abre suas portas

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (13), José Marques entrevistou a Psicopedagoga e gestora do Instituto de Educação Cooperar, Célia Tavares Rino.

O Instituto de Educação Cooperar, é o primeiro espaço de aprendizagem cooperativa do Mato Grosso do Sul. A escola ativista do Programa de Escolas Transformadoras acredita que a educação transformadora é essencial para formar sujeitos capazes de transformar a sociedade.

Confira o programa na íntegra: