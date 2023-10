Primeiro Festival de Empreendedorismo do Sebrae está sendo realizado em Campo Grande

Empreendedores de todo o estado de Mato Grosso do Sul estão reunidos em Campo Grande para o EmpreendeFest, o primeiro festival de empreendedorismo do Sebrae. Mais de 10 mil pessoas estão inscritas para participarem do evento, que começou ontem (5) no Bosque Expo.

O diretor-superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça explicou a escolha da data e o objetivo do festival. “O importante nesse evento é comemorar o dia da pequena empresa. Desde 1999, quando criou a lei que beneficia os pequenos negócios. Foi criado dia 5 de outubro, então esse dia é o dia da pequena empresa. E o Sebrae de Mato Grosso do Sul, para reconhecer esses empreendedores que geram emprego, geraram mais de 17 mil novos empregos esse ano, traz esse evento, com grandes palestras, mais de 80 expositores, pessoas mostrando o seu conhecimento, para que a gente tenha também essa troca.”

O EmpreendeFest oferece diferentes espaços para o público. Além da Arena Games, com foco no mercado tecnológico, o evento traz a Arena Business, com palestrantes de diferentes segmentos empresariais. O Sebrae também preparou uma feira com mais de 80 expositores que podem apresentar suas empresas ou startups para o público.

Entre esses expositores, está Cleunete Nascimento, que veio de Camapuã para participar da feira. Cleunete é proprietária da loja Kuka's Café, que tem como ‘carro-chefe’ um produto inusitado.

“Surgiu o primeiro concurso gastronômico de Camapuã. Foi o festival da carne de sol. O requisito era que fosse uma coisa inovadora e que tivesse carne de sol. Aí era mês de novembro, para vender mais, eu lembrei do Natal e pensei vou criar um panetone de carne de sol.”, contou a proprietária.

A empresária destaca a oportunidade de divulgar seu produto para um grande número de pessoas. “Eu acredito que não adianta você ter um produto de qualidade e não ser visto. Então é a minha oportunidade de mostrar que meu produto é bom.”

Quem também está expondo seu negócio no EmpreendeFest é Lindy dos Santos, dona da Cake Pet. Lindy vende bolos e petiscos feitos para cães e gatos. A ideia de negócio surgiu de um desafio das amigas. “Começou como uma brincadeira de amigas que me desafiaram a fazer uns bolinhos, e eu fui atrás de cursos. Tudo pela internet. Então a brincadeira acabou se tornando um negócio. Agora dia 20 de outubro o Cake Pet vai completar três anos de muito sucesso.”, explicou Lindy.

A empresária Michele Guimarães destacou a oportunidade de conhecer diferentes pontos de vista no meio empresarial. “Eu recebi um convite do SEBRAE para vir e eu estou gostando bastante, está tendo várias palestras interessantes [...] Importante porque cada um tem uma visão diferente. Então às vezes eu trabalho com educação, outra pessoa trabalha com comida, outra pessoa trabalha com serviços artesanais. Então você vai se conectando com pessoas”, comentou.

O EmpreendeFest segue nesta sexta-feira (6) com palestras de grandes nomes do cenário nacional. Estão no evento, o influencer Ninja, o ex-jogador de futebol Diego Ribas e a empresária Natalia Beauty. O evento começa às 14h e segue até as 22h, no BosqueExpo, localizado no shopping Bosque dos Ipês.