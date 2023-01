Primeiro ponto de compartilhamento gratuito de bicicletas chega à Capital

Uma alternativa de transporte prática, acessível e saudável, a bicicleta encontra adeptos em todos os cantos. Para atender a demanda crescente, tem sido cada vez mais comum a locação ou sistema de compartilhamento de bicicletas, modalidade que começou pela Europa em 1960 e depois foi se espalhando mundialmente. Em Campo Grande, a novidade foi lançada no último sábado (14) com o projeto Fort Bike, do Fort Atacadista, que em Mato Grosso do Sul será realizada exclusivamente na loja da Cônsul Assaf e que traz o empréstimo gratuito de bicicletas.

Além de contribuir com o meio ambiente, o compartilhamento de bicicletas é uma opção para quem busca uma vida saudável, precisa se locomover, carregar suas compras em pequenos trajetos ou simplesmente deseja praticar um exercício físico. A capital sul-mato-grossense conta atualmente com uma malha cicloviária de quase 100 km de extensão, sendo o projeto verão do Fort Atacadista o primeiro ponto gratuito de compartilhamento de bicicletas no Mato Grosso do Sul. O projeto vai até o final de fevereiro e já está disponível para a população.

Entre os benefícios obtidos por meio do ciclismo está a saúde. Conforme estudo publicado no British Medical Journal e feito exclusivamente por usuários de bicicletas, o risco de morte entre os usuários desse meio de transporte é 41% inferior do que quando o deslocamento é feito de carro ou em transporte público. Já entre os que iam para o trabalho pedalando, o risco era 52% menor de morrer de doença cardíaca e um risco 40% menor de morrer de câncer.

Para participar, basta se cadastrar no site https://fortatacadista.com.br/fortbike, e retirar sua bike na loja da Cônsul Assaf. São até duas horas de uso livre, bastando o usuário ter 18 anos ou mais, apresentar um documento com foto e assinar um termo de responsabilidade. Além da bike, o Fort Atacadista disponibiliza ainda equipamentos de segurança para curtir o passeio com responsabilidade. Nele, o usuário recebe um capacete de proteção de uso obrigatório e uma trava de segurança com chave para guardar a bicicleta.

Clube da Bike

Com início em 2019, o Grupo Pereira criou o projeto Clube da Bike. A iniciativa que começou em Santa Catarina incentiva o uso da bicicleta entre os funcionários do Grupo, com o custeio de 50% do valor da bicicleta e dos equipamentos obrigatórios de segurança. O valor restante pode ser parcelado pelo colaborador em até dez vezes com desconto na folha de pagamento. Para fazer parte do Clube da Bike, o funcionário precisa assinar um termo de adesão. Ao todo 2.292 funcionários já aderiram à iniciativa ao longo dos anos e utilizam a bike como meio de locomoção.

Serviço:

Fort Verão 2023 – https://fortatacadista.com.br/fortbike

Loja Cônsul Assaf

Endereço: Av. Coronel Antonino 5498 | Jardim Montevidéu | Campo Grande/MS

Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 7h às 22h e Domingo das 8h às 20h

Sobre a rede Fort Atacadista — Criada em 1999, com a abertura de sua primeira unidade na cidade de Joinville, em Santa Catarina, a rede Fort Atacadista é a bandeira de atacarejo do Grupo Pereira, um dos maiores varejistas de alimentos do Brasil. Com 52 unidades distribuídas nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal, o Fort Atacadista se destaca pelos preços competitivos, pela excelência em produtos perecíveis e pela arquitetura moderna de suas lojas, que oferece layout planejado para facilitar a jornada de compra do cliente, além das facilidades de pagamento e benefícios oferecidos pelo Vuon Card, cartão de crédito próprio do grupo.

Fundado em 1962, em Santa Catarina, o Grupo Pereira é detentor ainda de redes de varejo alimentar, atacado de distribuição, farmácias e dois postos de combustível, além do braço financeiro Vuon e de logística Perlog. Com mais de 16 mil colaboradores, está presente nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Saiba mais em www.fortatacadista.com.br e www.grpereira.com.br.