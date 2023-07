Primeiro semestre de 2023 tem exportação de ovos 150% superior ao ano passado

De acordo com nota da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as exportações brasileiras de ovos cresceram 150% no primeiro semestre do ano, em relação ao ano passado. Entre janeiro e junho, 16,6 toneladas de produtos foram embarcados, contra 6,6 mil toneladas no mesmo período de 2022.

Referente a receita gerada pelas exportações, o semestre teve US$ 41,2 milhões, número 222,4% maior que o registrado nos seis primeiros meses do ano anterior, com US$ 12,8 milhões.

“Registramos em 2023 o melhor semestre dos últimos dez anos, com a expectativa de alcançar um novo patamar nas exportações de ovos do Brasil em 2023 graças à média registrada nos últimos três meses, acima de 4 mil toneladas mensais”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Os volumes embarcados entre abril e junho estabeleceram o melhor trimestre já registrado pelo setor. Porém, a ABPA garante que isso não vai impactar na oferta interna de ovos, que representa menos de 1% da produção. “As vendas internacionais se consolidaram como uma importante fonte de receita para as empresas do setor frente aos desafios gerados pelos custos de produção ao longo dos últimos tempos”, pondera Ricardo.

Entre os principais destinos das exportações, o Japão aparece como principal importador com 6,9 mil toneladas importadas entre janeiro e junho deste ano, resultado 1.304% superior ao registrado no mesmo período de 2022. Logo em seguida aparece Taiwan, com 5,4 mil toneladas.

“A recente suspensão do Japão aos produtos avícolas de Santa Catarina não deve gerar impactos às vendas de ovos do Brasil. Em todo o primeiro semestre, menos de 0,2 toneladas do produto de Santa Catarina foram embarcadas para o destino asiático”, finaliza o diretor de mercados, Luis Rua.

*Com informação ABPA