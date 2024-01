Primeiros 5 meses serão decisivos para os partidos

Tudo que foi conversado durante o ano de 2023 não passa de uma preliminar para conhecer o terreno e o poder de força dos virtuais rivais. E, também, de eventuais aliados. A partir deste mês, as negociações serão mais conclusivas. As lideranças vão sentar em volta de uma mesa para definição dos candidatos a prefeito e das alianças partidárias. Além disso, os partidos terão de cuidar da montagem da chapa de vereadores. Por falar em vereadores, abril abre a janela para mudança de legendas.

Em Campo Grande, nem todos os grandes partidos deverão ter candidato próprio a prefeito. Em 2023, todos tinham nomes testados na pré-campanha. Mas nem todos empolgaram os eleitores, de acordo com pesquisas para consumo interno dos partidos.

Continue Lendo...

Os dirigentes dos partidos não só avaliam as intenções de voto dos seus pré-candidatos. Eles buscam, em outro método de pesquisas, a qualitativa, o conhecimento do perfil de candidatos interessados pelo eleitorado. A intenção de voto representa o cenário do momento. O eleitor, geralmente, aponta o nome mais conhecido. Mas o problema é a rejeição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Então, os partidos passarão os últimos quatro a cinco meses debruçados em análise das pesquisas qualitativas. Este tipo de consulta é mais conclusivo. Os partidos, com esses dados em mãos, vão decidir por lançamento de candidato próprio ou por aliança.

As conversas serão intensas até abril e maio. São meses de definição de rumo nas eleições. O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente regional do PSDB, busca atrair para o palanque do deputado federal Beto Pereira o MDB do ex-governador André Puccinelli. Seria menos um rival para bater nas urnas.

Outro que deve embarcar no palanque de Beto é o Podemos. A senadora Soraya Thronicke, que assumiu a presidência em novembro, já sinalizou aliança com PSDB na Capital.

Azambuja quer mais. Ele tem conversado, também, com a presidente regional do União Brasil, Rose Modesto. As pesquisas apontam o potencial de voto de Rose. Ela está naquele dilema de deixar o comando da Sudeco agora em abril para concorrer à Prefeitura de Campo Grande.

Rose é hoje a política mais assediada por lideranças de outros partidos. Todos a querem para ser vice. Ela conversou com André e com Azambuja. Só que a ideia de ser vice não empolga Rose. Ela já disse aqui na CBN não aceita a proposta. “Vice, nem pensar!", declarou. Mas ela pensa em ser prefeita. Tudo vai depender, no entanto, dos análises das pesquisas nesses primeiros meses para poder tomar decisão segura e definitiva.

Não é só o PSDB e MDB está de olho no União Brasil de Rose. A prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), também, a quer como aliada. Conversa entre as duas já ocorreu. A senadora Tereza Cristina, dirigente máxima do PP no estado, também, tem mantido contato com Rose.

O futuro do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma incógnita. O partido ainda não sabe o rumo a trilhar. O partido indicou o nome do deputado federal Marcos Pollon para disputar a prefeitura da Capital. Só ficou na indicação porque não se viu movimentação dele para ganhar projeção eleitoral na cidade. O PL não tem só o Pollon como destaque. Ninguém pode ignorar a força do deputado estadual Coronel Davi. Mas ele parece que se recolheu. Está quietinho em seu canto, esperando pelo desfecho das negociações políticas. O partido ainda sonda o ex-deputado estadual Capitão Contar. Ele está sem mandato, porque perdeu a eleição, no segundo turno, para governador numa disputa com Eduardo Riedel (PSDB), o vencedor.

A orientação do comando nacional do PL é para ter candidato em todas as capitais. Lógico que poderá ter exceção. E pensando nessa exceção entra a senadora Tereza Cristina. Ela por ter ligação estreita com o ex-presidente Jair Bolsonaro, busca convencê-lo a levar o PL para o palanque da Adriane Lopes.

Já o PSD não terá nenhum Trad disputando a prefeitura por barreira constitucional. Um irmão não poderia concorrer à sucessão de irmão. Mesmo com a renúncia de Marquinhos Trad e a efetivação da vice, Adriane Lopes, há impedimento legal. Diante desse imbróglio, o PSD deve apostar na renovação com a candidatura do deputado estadual Pedrossian Neto. O que não falta para ele é sobrenome forte. Ele é neto de um ícone da política de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, que governou o Estado por duas vezes.

O PT não terá muita facilidade de encontrar parceiros de peso para apoiar a deputada federal Camila Jara. Mesmo sendo partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os grandes partidos preferem unir contra o petismo em Campo Grande. Até hoje, o PT não conseguiu eleger um prefeito da Capital. Quase chegou lá em 1996. Por causa de 411 votos Zeca do PT não virou prefeito. O vencedor foi André Puccinelli.

Confira na íntegra: