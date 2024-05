Principais abusadores de crianças e adolescentes são pessoas do convívio da vítima

Há 13 anos é desenvolvido em Campo Grande o Projeto Nova Transforma. Pioneira no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual, física e psicológica, a psicanalista e coordenadora do projeto, Viviane Vaz, falou da evolução da campanha nestes últimos anos.

Apesar do avanço no debate e inserção de ações práticas de combate aos abusos, Viviane disse que o assunto ainda é encarado como tabu e que precisa avançar mais para reduzir o número de vítimas.

Continue Lendo...

De acordo, com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), só neste ano, foram registrados 551 estupros contra menores, 308 casos ocorreram com crianças e 243 com adolescentes. O número representa uma média de mais de 4 casos por dia no estado.

Entre os alertas, Viviane explicou que os principais abusadores são pessoas próximas do convívio diário das vítimas como padrastos e pais. Ela chamou a atenção das famílias sobre a vulnerabilidade de crianças e adolescentes na internet. "É importante ficar alerta a jogos com aparência de infantis, ou aqueles mais violentos. Além disso, a utilização da rede precisar ser monitorada pelos pais, aliciadores aproveitam a vulnerabilidade de crianças e adolescentes para captar a atenção dos menores". Acompanhe a entrevista completa.