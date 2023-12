Prazo para processo de CNH é prorrogado

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) vai prorrogar o prazo de vencimento dos processos de habilitação que terminavam no final deste mês de dezembro. Medida é conforme a decisão publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (27)

No texto, assinado pelo Ministro dos Transportes, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2024 o prazo de vencimento dos processos de habilitação. No total, 34.509 candidatos foram beneficiados em Mato Grosso do Sul pela nova decisão.

Por ano de vencimento, são 6.758 de 2019; 13.112 de 2020; 11.554 de 2021; 14.225 de 2022 e 661 de 2023. Esse números incluem todos os processos não concluídos, independente da etapa em que se encontram. No mutirão, somente os processos que estavam na etapa de exame prático, que é a última, estavam sendo contabilizados.

Além dos processos de primeira habilitação que foram abertos durante a pandemia (2019-2022), os abertos em 2023 foram prorrogados.

Para o diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando, os candidatos “agora têm mais um ano para, com calma, poder concluir o processo. Isso vai beneficiar também os candidatos que iniciaram o processo em 2023 e, às vezes, sofreram com a alta demanda de outros candidatos que também não tinham concluído”.

