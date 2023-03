Procon encontra variação de mais de 130% no valor de peixes

Com a Quaresma e a Semana Santa, costume cristão que antecede a Páscoa, o consumo de peixes é tradicional para os fiéis, no lugar da carne vermelha. Por isso, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), realizou uma pesquisa e encontrou variação de até 130,35% no quilo do pescado nas peixarias de Campo Grande.

O levantamento foi feito com 15 produtos, entre os dias 20 e 22 de março. De acordo com o órgão, a variação do valor do peixe é uma preocupação neste mês de março, com as festas religiosas.

A maior variação (130,35%) foi encontrada na Sardinha, com o menor preço de R$ 12,98 e o maior de R$ 29,90. Outro produto com grande variação é o Camarão Rosa, que varia de R$ 160,00 a R$87,50, uma variação de 82,86%

“Nós sempre orientamos que os consumidores façam pesquisa de preço antes de comprarem o produto porque sempre há variação de um local para o outro, além de promoções pontuais que eles possam aproveitar”, afirma o Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Cleiton Thiago de Almeida Pereira.

O produto com menor variação no preço do quilo é o Filé de Merluza (0,22%), encontrado a partir de R$45,90 e com o valor mais alto de R$46,00.

A pesquisa completa, com os valores dos pescados e cotação em nove estabelecimentos, está disponível no link.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande