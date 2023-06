Procon-MS alerta para golpes com mensagens falsas

Empresas têm recebido mensagens e notificações falsas alegando abertura de reclamação no Procon-MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor). Denúncias relatam a existência de anexo denominado “verificar autos”, que se trata de conteúdo malicioso.

Há orientação para que as mensagens enviadas por e-mail ou WhatsApp não sejam abertas, uma vez que as verdadeiras reclamações são oriundas dos canais oficiais e institucionais do Procon/MS. Os e-mails, nesse caso, são vinculados ao domínio “@procon.ms.gov.br”.

O órgão avisa ainda que esse golpe tem sido aplicado em âmbito nacional envolvendo outros Procons, sendo necessário redobrar a atenção e denunciar o recebimento desse tipo de mensagem. No caso de dúvidas, está disponível o telefone (67) 3316-9800.

Conforme a secretária-executiva do Procon-MS, Nilza Emy Yamasaki, os casos apresentados foram encaminhados para a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo).