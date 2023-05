Procon de Campo Grande encontra variação de até 26,32% no gás de cozinha

Desde março de 2022, quando a Petrobrás anunciou o aumento de 16,1% no preço do gás de cozinha, o Procon Municipal de Campo Grande monitora a evolução dos preços na Capital. O panorama econômico e os impactos ocasionados por eventuais variações ocorridas em relação à oferta e demanda de gás de cozinha de 13kg, justificam o monitoramento dos preços.

A pesquisa foi realizada no dia 22 de maio com botijão de gás de cozinha de 13kg, o mais utilizado pelos consumidores residenciais e comércios de pequeno porte, em 25 estabelecimentos comerciais na Capital. Após a evolução em referência, ocorreram algumas reduções nos preços, sendo que a última foi de 21,3% em 16 de maio.

Na análise dos valores, podemos observar uma variação de até 26,32%, sendo que o menor preço encontrado foi de R$ 95,00, já o maior preço encontrado foi de R$ 120,00. Após a pesquisa, o preço médio do gás em Campo Grande está na casa dos R$ 108,00.

Cleiton Thiago de Almeida Pereira, subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, orienta que os consumidores façam pesquisas antes da compra, pois poderão encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos.

“O segredo para economizar é sempre pesquisar, assim podemos encontrar promoções nos estabelecimentos comerciais, que são pontuais. Ainda assim, o Procon Municipal segue analisando os preços dos produtos e os estabelecimentos”, afirma o subsecretário.

Dicas para economizar o gás de cozinha:

1. Preste atenção no fogo

A cor do fogo pode dar sinais de impurezas acumuladas nos bocais do seu forno e fogão. A tonalidade da chama deve ser azul, se notar que ela está alaranjada ou amarelada, deve haver algum entupimento que pode te impossibilitar na hora de economizar. Limpe os bocais e, no caso das cores diferentes permanecerem, procure assistência técnica.

2. Manutenção do fogão

Mantenha a manutenção do seu fogão em dia, isso pode te ajudar a diminuir o consumo do gás. Pois, o seu fogão pode apresentar entupimentos nas bocas que não mudam a cor da chama ou mesmo vazamentos que podem acabar com o seu gás muito rápido.

3. Organize os ingredientes e a cozinha

Sabia que deixar todos os ingredientes prontos e a cozinha organizada, pode te ajudar se você quer economizar gás de cozinha?

É isso mesmo. Se você costuma ligar o fogão antes mesmo de liberar a sua área de trabalho e de separar os ingredientes que vai precisar, provavelmente, você está perdendo tempo e gastando gás à toa.

Deixar algo dourando ou refogando, enquanto se faz outra coisa, pode não só fazer com que a receita passe do ponto, como você pode estar deixando o fogo ligado por mais tempo sem necessidade. Por isso, ao lavar, picar e separar os ingredientes antes de começar a cozinhar, você economiza tempo e o mais importante gás.

4. Pré-cozinhe certos alimentos

Pré-cozinhe alguns alimentos e depois armazenar em pequenas porções é um ótimo método para poupar tempo e gás de cozinha, principalmente se estivermos falando daquelas combinações que estão sempre no seu cardápio como, arroz, feijão, macarrão, legumes, entre outros. Há ainda hábitos na cozinha que podem diminuir o tempo de cozimento, como deixar o feijão de molho de um dia para o outro, antes de levá-lo à panela de pressão.

Se você tem o costume de preparar sempre pratos que possuem os mesmos alimentos, talvez seja interessante cozinhar de uma só vez em grande quantidade e congelá-los nas porções ideais para o seu consumo e da sua família. Desta forma, você economiza e só precisa finalizar no dia que for levar à mesa.

5. Use as tampas corretas

Quando economizamos no tempo de cozimento de uma receita automaticamente estamos diminuindo o consumo de gás. Dessa forma, uma dica para conseguir fazer isso é usar a tampa do tamanho exato da panela, assim o alimento irá cozinhar mais rápido.

Em outras palavras, quando você usa uma tampa maior ou menor que o diâmetro do recipiente que vai ao fogo, o calor não se dispersa, os alimentos não cozinham rápido e você acaba gastando menos gás.

6. Pré-aqueça o forno

Pré-aquecer o forno faz toda a diferença, tanto na hora de assar um alimento, quanto na economia do gás de cozinha. Por mais que o forno esteja vazio, essa etapa do cozimento é necessária para preparar o cozimento de bolos, carnes e legumes, fazendo com que o calor seja previamente distribuído em todo o forno e que eles fiquem na mesma temperatura, do início ao final do preparo.

Então, se a receita pedir um pré-aquecimento, não ignore e siga o tempo e a temperatura à risca!

7. Planeje o uso do forno

Uma boa ideia é cozinhar pratos diferentes que usam o forno na mesma temperatura para cozinhá-los juntos. Talvez a sobremesa e o prato principal indo ao forno juntos, sempre tomando cuidado com os diferentes tempos de cozimento.

8. Cheque o seu gás

Se na sua casa você tem um botijão, o processo de checagem é bem simples. De tempos em tempos, verifique as roscas do botijão de gás e os canos do fogão e forno. Além de te ajudar na economia, evita acidentes.

Em apartamentos com gás encanado, vale checar com o síndico se há manutenções agendadas. Vale ficar atento também às condições e validade da mangueira que liga o gás encanado ao fogão, para se certificar se estão em perfeitas condições.

* Com informações Prefeitura de Campo Grande