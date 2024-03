Procon Municipal realiza ação de facilitação e negociação de dívidas

Durante a Semana do Consumidor, o Procon Municipal, está organizando a 6ª edição da Campanha "Estamos Quites", um programa destinado a facilitar a negociação de dívidas entre consumidores e empresas. A iniciativa será realizada nos dias 14 e 15 de março (quinta e sexta-feira), a partir das 08h da manhã, na sede do Procon Municipal, situada na Av. Afonso Pena, 3128, Centro.

A campanha contará com a participação de diversas empresas, incluindo a Águas Guariroba, Energisa/MS, Associação Comercial de Campo Grande (ACICG), Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Itaú, Cartórios de Protesto, Claro, Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), que oferecerão vantagens exclusivas para os consumidores de Campo Grande.

Continue Lendo...

Durante a ação, os consumidores terão acesso a condições especiais de negociação e renegociação, que normalmente não são oferecidas nos canais de atendimento convencionais das empresas. Isso inclui descontos e facilidades de parcelamento, bem como ofertas especiais para quitação integral das dívidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os participantes terão a oportunidade de realizar consultas gratuitas no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), receber orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico), solicitar inclusão nos benefícios da Tarifa Social, obter consultoria jurídica e receber atendimento no núcleo de educação financeira.

Na ação, os consumidores também podem denunciar irregularidades através do canal de denúncias do Procon Municipal, ligando para o número 156 e selecionando a opção 2. Para dúvidas e orientações adicionais, é possível entrar em contato através do número 2020-1231.

*Com informações: PREFCG