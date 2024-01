Procon registra 690% de variação no valor de materiais escolares na capital

Faltando aproximadamente um mês para o início das aulas, é cada vez mais frequente a procura por materiais escolares. Nesta semana o Procon Municipal de Campo Grande divulgou uma pesquisa abrangente de preços de materiais em diferentes estabelecimentos comerciais da região, com o intuito de orientar os consumidores sobre a importância de comparar preços antes de realizar as compras.

Na pesquisa feita entre os dias 10 e 16 de janeiro de 2024, foram pesquisados 225 itens em nove livrarias e papelarias da Capital. O levantamento registrou variações significativas de preços em diferentes lojas.

Continue Lendo...

A maior variação encontrada foi de 690% em régua plástica de 30 cm, sendo o menor preço de R$ 1,00 e o maior preço de R$ 7,90. Em seguida, a segunda maior variação encontrada foi de 513% em Caneta esferográfica 1.0 mm, com o menor preço de R$ 1,50 e o maior preço de R$ 9,19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras variações encontradas foram de 441%, na Caneta esferográfica 0.7mm; 400% em Cola em bastão 10g; e 372% em Marca texto.

Com tantas variações no preço, pesquisar antes da compra é muito importante, mas também há outras alternativas para tentar diminuir os custos, como a reutilização de materiais de um ano para o outro.

A dona de casa, Adriana Pinheiro, está achando os preços neste ano elevados e os materiais que ela precisa são alguns dos registrados com maior variação na pesquisa do Procon. Ela conta sobre o que ainda falta e fala sobre quais materiais consegue reutilizar.

"No meu caso, eu vou aproveitar o do kit que elas ganharam da escola do ano passado. Aí eu tô dando uma olhada no que eu não tenho ainda. No caso caneta, régua, tesoura, cola, mas o preço tá bem salgadinho. Geralmente eu consigo reutilizar caderno, lápis, borracha e apontador, o restante eu tenho que comprar pra complementar", conta.

Já a professora Thaina Elias também fala sobre os materiais que reutiliza e ainda conta que, quando pode, faz doação de outros materiais para ajudar o próximo.

"Reutilizo lápis de cor, canetinha, que ele comprou ano passado, então a gente vê, a gente testa num papel e vê se tá tudo certo, aí reutiliza. Agora só caderno que a gente não consegue, por conta das folhas. A mochila reutilizo pouco porque a gente faz doação, né? A gente pega, doa todo o kit que a gente compra de mochila, aí compra novo, aí a gente dá pra outras crianças", diz.

Volta às aulas

Nas instituições de ensino da rede muncipal de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que o retorno às aulas no ano letivo de 2024 será em 15 de fevereiro e que o número de alunos matriculados para este ano é de 94.603 estudantes. Ainda segundo o calendário escolar da semed, o encerramento do ano escolar está agendado para o dia 20 de dezembro.

Já pela rede estadual de ensino, o retorno das aulas nas escolas será no dia 21 de fevereiro. A Secretaria de Estado de Educação (SED) informa que em 2023 mais de 185 mil estudantes estavam matriculados e para este ano as matrículas ainda estão em andamento, mas estão previstos mais de 200 mil alunos. O término do ano letivo na rede estadual será no dia 13 de dezembro.