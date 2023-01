Material escolar sofre queda de preços em janeiro, aponta pesquisa

Com a virada de ano, os pais vão economizar mais na compra dos materiais escolares para o período letivo de 2023. É o que aponta a pesquisa da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS).

O motivo dessa economia é o decréscimo de valor em 93 itens das listas de material, do total de 172 produtos, desde dezembro de 2022.

Porém, é necessário ficar atento na hora das compras. Entre os dias 20 e 27 de janeiro, o Procon visitou 10 pontos comerciais cotando preços de 178 itens e foi detectada variação de até 800% no valor de materiais em lojas de Campo Grande.

A maior variação, de 800%, é no preço do papel espelho, que em uma livraria localizada na avenida das Bandeiras, no Jardim Jockey Clube, está à venda por R$ 1,80 enquanto na região central custa R$ 0,20.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras grandes variações são da caneta esferográfica (783,33%), que pode ser encontrada de R$ 1,20 a R$ 10,60; apontador de plástico simples (594,44%), com valores de R$ 0,36 a R$ 2,50; e régua plástica (398,75%), com preços que variam entre R$ 0,80 e R$ 3,99.

Em se tratando de menor variação, de 0,13%, o preço da fita adesiva dupla face 12x30 está padronizado, com maior valor a R$ 8,00 e menor de R$ 7,99. Também é o caso da pintura a dedo com seis cores (1,14%), encontrada a R$ 4,45 e R$ 4,40.

COMPARATIVO

Sobre a comparação dos valores com os cotados em dezembro de 2022, do total de 172 produtos, 93 tiveram decréscimo, como o corretivo líquido (-38,92%), que de R$ 6,32 passou para R$ 3,86 e a fita dupla face 12X30 (-38,41%), que reduziu de R$ 13,80 para R$ 8,50.

Já entre os demais produtos, que tiveram aumento nos valores, os mais expressivos são borracha branca simples (+27,27%) que de R$ 0,55 foi para R$ 0,70 e tesoura escolar sem ponta (+19,94%), que aumentou de R$ 3,51 para R$ 4,21.

A pesquisa completa de material escolar você encontra neste link.

Comparativo entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.