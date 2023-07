Procon/MS reforça alerta sobre mensagens falsas a empresas

Empresas têm recebido falsas notificações atribuídas ao Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead). Reforça-se a orientação de checar a origem da mensagem e denunciar o caso pelos canais de atendimento oficiais.

Denúncias relatam que a notificação informa abertura de reclamação de um consumidor, com um link para visualizar detalhes do processo. O conteúdo, no entanto, é malicioso. A orientação é para que estas mensagens recebidas por e-mail ou WhatsApp não sejam abertas.

Salienta-se que esse golpe tem sido aplicado em âmbito nacional envolvendo outros Procons, sendo necessário redobrar a atenção e denunciar o recebimento deste tipo de mensagem para cartorio@procon.ms.gov.br. No caso de dúvidas, está disponível o telefone (67) 3316-9800.

(* Com informações Procon-MS)