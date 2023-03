Procurador do MPE-MS defende novo anel rodoviário em Campo Grande

O procurador de Justiça do Ministério Público de MS, Aroldo José de Lima, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso (CAOCCI) é um dos defensores da construção de um novo contorno rodoviário da BR-163, em Campo Grande. Lima é contrário à proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que propõe mudanças estruturais em vários locais no atual anel rodoviário da Capital.

O projeto da ANTT começou a ser discutido em uma audiência pública realizada nesta segunda-feira (13), na Câmara de Vereadores de Campo Grande. Outras duas audiências públicas estão marcadas para os dias 21 e 22 deste mês, na Assembleia Legislativa de MS e em Brasília, respectivamente.

Boa parte da população da cidade manifesta apoio à costrução de um novo trecho, totalmente duplicado. O procurador Aroldo José de Lima apresentou dados sobre acidentes de trânsito ocorridos no atual anel rodoviário e os transtornos provocados pelo trânsito intenso, principalmente de veículos de carga, em área urbana, o que impacta na rotina de milhares de moradores.

O Ministério Público Estadual pretende interferir no processo da nova licitação da concessão dos serviços na rodovia, atualmente sob gestão da CCR MS-VIA, para que seja obrigatória a confecção de um novo rodoanel afastado da área urbana.

Assista abaixo a entrevista do procurador ao Jornal CBN Campo Grande nesta terça-feira (14).