Produção agrícola de Mato Grosso do Sul é estimada em mais de 70 milhões de toneladas

A produção agrícola total de Mato Grosso do Sul para 2023 deve ficar em torno de 70,57 milhões de toneladas, distribuída por 6,97 milhões de hectares. Segundo o Governo do Estado, essa projeção representa um crescimento de 10,51% em relação a produção e 1,32% em relação a área colhida em 2022.

Os dados são da Carta de Conjuntura da Agropecuária elaborada pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) com base nos últimos dados disponibilizados pelo LSPA/IBGE (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola) em março de 2023.

Conforme o levantamento, a soja é tem mais destaque em produtividade. Em 2023, sua produção deve ficar em 13,12 milhões de toneladas, ocupando uma área de 3.785,50 hectares, representando uma variação em relação a 2022 de 53,58% e 3,63%, respectivamente.

No que diz respeito ao milho (2ª safra), espera-se uma produção de 10,87 milhões de toneladas (-14,75%) e, para a cana-de-açúcar, um volume de 44,76 milhões de toneladas (+9,83%).

Centro-Oeste

Maracaju, no Centro-Oeste, contribui com estes números, sendo o maior produtor de grão, entre soja e milho em relação à outras áreas do Estado. Nas lavouras da região, o milho vem se desenvolvendo bem, apesar do aparecimento da cigarrilha do milho, praga que ataca lavouras em estádios mais iniciais. O manejo já foi realizado, mas é importante o produtor manter o controle e a vistoria.

*Com informações/Governo de Estado de MS