Produção de carnes especiais tem atingido o mercado premium do Brasil e outros como Chile e China. De acordo Rafael Lima, vice-presidente da Novilho Precoce MS, há necessidade do pecuarista, de maneira geral, reduzir seu custo e investir em pastagens. “O pasto é a salvação da lavoura do pecuarista”, disse.

