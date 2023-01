Produção de erva-mate será fomentada em Maracaju

Maracaju está incentivando pequenos produtores na produção de erva-mate, uma forma de valorizar a produção da agricultura familiar, oportunizar geração de mais renda no campo e fomentar a diversificação da produção agrícola e sustentável nas comunidades rurais, assentamentos e distritos do município.

O fomento se dá por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A proposta é levar capacitação aos pequenos produtores, orientando na correta produção da erva-mate, manejo, e comercialização do produto.

DADOS

Segundo a Embrapa, a erva-mate é nativa característica da Floresta com Araucária, com nome cientifico Ilex paraguariensis, possui uma área de distribuição natural que abrange toda a região Sul do Brasil e também estados como o Mato Grosso do Sul e algumas localidades de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O Paraná é o maior produtor de erva-mate no Brasil, responsável por 87,4% da produção nacional. O município de Cruz Machado é o maior produtor do país, concentrando quase 16% de toda produção brasileira.

ORIGEM

O uso da erva mate iniciou-se com os indígenas Guarani e Quíchua, que utilizavam essa erva em forma de uma bebida feita com a infusão das folhas, pois dessa forma conseguiam encarar jornadas árduas de trabalho Atualmente, dentre os usos da erva mate destacam-se a produção de bebidas nas formas de chimarrão, tereré, chá mate queimado, chá mate verde, chá mate solúvel e refrigerantes. A erva mate também vem sendo utilizada na preparação de sorvetes, mousses, licor, bolos, bombons e gomas