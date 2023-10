Produção florestal de Mato Grosso do Sul cresce 45,1% em 2022

Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 45,1% no valor da produção florestal em 2022, atingindo R$ 2 bilhões. O crescimento foi impulsionado pela silvicultura, que respondeu por 93,5% do valor total, com R$ 1,9 bilhão.

A produção florestal em Mato Grosso do Sul é uma importante atividade econômica para o estado, gerando empregos e renda para a população. O crescimento da produção florestal em 2022 reflete a forte demanda por produtos florestais, como madeira e celulose, no mercado nacional e internacional.

A área plantada de florestas no estado também cresceu, passando de 1,04 milhão de hectares em 2021 para 1,19 milhão de hectares em 2022. O eucalipto é a espécie mais plantada no estado, com 99,5% da área total.