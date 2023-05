Produtor de mel poderá se regularizar e expandir vendas

Mato Grosso do Sul é o maior produtor de mel do Centro-Oeste e para fomentar e regularizar o setor, o Governo Estadual irá atualizar a situação cadastral e promete a abertura de novos mercados para exportação do produto.

O pacote de desoneração, lançado no início do mês de maio pelo governador Eduardo Riedel, irá permitir a abertura econômica de mel, por meio da regulamentação da situação cadastral junto ao Fisco estadual dos apicultores e meliponicultores.

O objetivo é proporcionar uma maior profissionalização do setor, acabar com o mel clandestino e facilitar transações comerciais. Segundo o secretário de Estado de Produção, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação, Jaime Verruck, a medida irá fortalecer o segmento.

Decreto atende a demanda da Câmara Setorial Consultiva da Apicultura e Meliponicultura de Mato Grosso do Sul, inpactando cerca de mil profissionais, organizados em 24 associações e duas cooperativas no Estado.

Em 2020, Mato Grosso do Sul produziu mais de 984.009 quilos de mel e faturou R$ 11,59 milhões, um aumento de 37,8% na produção e 42,2% na receita, se comparado com 2018, quando a produção registrou 714.343 kg, com faturamento de R$ 7,9 milhões.

O município de Três Lagoas foi o que mais produziu mel no Estado, seguido de Brasilândia e Angélica, que produziram 121.520 quilos, 103.223 quilos e 54.940 quilos, respectivamente. Os municípios de Bandeirantes, Jaraguari e Selvíria foram os que apresentaram os maiores crescimentos na produção de mel do estado nos últimos 10 anos.

*Com informações do Governo do Estado