Produtor é multado em R$ 9 milhões por provocar incêndio na Serra do Amolar

Um produtor foi autuado e multado em R$ 9.672.525,00 pela Polícia Militar Ambiental de Corumbá (PMA) por provocar um incêndio de grandes proporções na região da Serra do Amolar. O fogo consumiu 1.289,67 hectares de vegetação nativa, considerada um importante santuário de biodiversidade no Pantanal.

A PMA identificou o ponto de ignição do incêndio através de levantamentos técnicos e georreferenciamento, que o localizava dentro do empreendimento do empresário. Imagens de satélite confirmaram que o fogo teve início no dia 27 de janeiro e se alastrou por quatro dias.

A Serra do Amolar, está localizada no município de Corumbá, que lidera o ranking de focos de incêndio no país, com 147ocorrências, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Somente em janeiro deste ano, Mato Grosso do Sul já registrou alarmantes 369 focos de calor, sendo o terceiro janeiro com mais ocorrências desde 1998

A região da Serra do Amolar, é um território de grande biodiversidade e área de Reserva da Biosfera, além de ser um Patrimônio Natural da Humanidade. O território é formado por 80 km de extensão de morrarias que chegam a ter quase 1 mil de altitude. A área fica a aproximadamente 700 km de Campo Grande, a partir de Corumbá e por via fluvial, pois só é possível chegar nesse local por ar ou pelo Rio Paraguai.

