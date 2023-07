Produtores elegem 17 artistas para o projeto "ODS nos Muros"

Os nomes das 17 artistas escolhidas para o projeto estadual “Agenda 2030: ODS nos Muros” foram divulgados nas redes sociais. Com a iniciativa, os muros das escolas da rede pública de ensino de Campo Grande vão ganhar novas cores e temáticas .

Cada uma deve retratar um dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da ONU. As artistas receberão um cachê de R$ 4 mil pelo trabalho. Para colorir os muros as artistas terão os temas sorteados e a partir daí cada profissional criará a sua obra em uma área que varia de 6m² a 10m².

Foram 68 artistas inscritas na chamada pública aberta pelo projeto no início de junho e finalizada no dia 4 de julho. Ainda foram selecionadas 10 artistas como suplentes.

A proposta central do projeto é integrar os ODS aos temas escolares e envolver alunos e professores de forma direta. Por meio da arte nos muros das escolas, pretende-se despertar o interesse dos estudantes pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e estimular uma discussão sobre questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade.

A seleção foi feita pelos produtores culturais Júlia Basso, produtora da Fuá Produções, realizadora do projeto, e Bernardo Bravo, Giusy de Luca, co-realizadores do projeto. Para a curadoria, os três levaram em conta diversos aspectos, além do portfólio das artistas. “Tem algumas com mais experiência em mural, outras nem tanto, tivemos um olhar bastante amplo em relação às artistas”, conta Júlia.

Um dos principais pontos de avaliação foi a diversidade. “Buscamos uma diversidade de linguagens, diversidade de corpos, olhamos para a orientação sexual e a cidade em que essas mulheres moram ou nasceram. Eram muitos trabalhos bons, mas acho que conseguimos diversificas bem, tanto na questão de trabalho quanto de corpos”, pontua.

A realização do projeto é fruto da parceria da Fuá Produções com a Mucha Tintas e Bernardo Bravo Produções e conta com financiamento do Fundo de Investimentos Culturais (FIC) da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), órgão ligado ao Governo do Estado.

Confira no link o nome das artistas selecionadas.

*Com informações do Governo do Estado