Na edição deste sábado (11), um dos principais analistas de mercado de grãos do País, Vlamir Brandallize, participou do CBN Agro e comentou os importantes levantamentos apresentados na semana para a soja.

“Tivemos números apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com redução das estimativas na América do Sul. Conab trouxe dados estáveis em relação ao último mês e por fim, as bolsas na Argentina reduziram fortemente a estimativa de produção no país. Entretanto, o grande volume para comercialização no Brasil pesou e o principal comprador tem usado o argumento para pressionar preços”, explicou Brandalizze, ao destacar que os produtores brasileiros ainda têm 100 milhões de toneladas de soja para negociar.

Veja a entrevista na íntegra:

