Produtores de Maracaju apostam na tecnologia para garantir melhores resultados na safra 23/24

O tempo seco e quente traz sérias preocupações para os produtores rurais de Mato Grosso do Sul, em especial, na maior região produtora do estado que compreende o município de Maracaju. As fortes temperaturas podem impedir o bom desenvolvimento e estabelecimento da soja nas lavouras e trazem a insegurança nesse momento de plantio.

Em áreas onde teve maior regularidade de chuvas, a soja vem se desenvolvendo bem, mas o uso da tecnologia pode ser um grande diferencial nos resultados obtidos lá na frente. A tecnologia empregada com maquinários, uso correto de insumos, correção de perfil de solo e, até mesmo, a irrigação, são mecanismos que asseguram uma melhor produção, apesar do cenário de dificuldade em razão do clima.

As condições climáticas, segundos os produtores, também estão interferindo na tomada de decisões em relação ao fechamento de negócios. A atual safra acaba impactando na safra de inverno com milho em 2024 e é o clima que pode definir muitos preços. Por isso, os agrônomos e pesquisadores orientam que nesse momento é preciso aguardar as chuvas e monitorar as lavouras, para seguir com um bom manejo até o final do ciclo.