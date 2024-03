Produtores de Maracaju avançam com o plantio do milho

O plantio do milho na região de Maracaju avança à medida que o produtor consegue colher a soja safra 23/24. O milho tem um potencial melhor de produção se as condições climáticas permanecerem sem a incidência do fenômeno Lá Niña.

Este ano, várias regiões de Mato Grosso do Sul sofreram com a falta de chuva impactando diretamente cultura da soja. A queda de produtividade já está sendo sentida pelo produtor. Pata se ter uma ideia, quem colheu uma média de 70 sacas por hectare no ano passado está colhendo de 30 a 40 sacas de soja está safra.

A Aprosoja já estimou uma produção de mais de 11 milhões de toneladas para o milho em Mato Grosso do Sul, ressaltando a necessidade de produção para abastecer o mercado interno com as novas usinas de etanol à base milho na região Centro-Oeste, como em Dourados, Maracaju e a usina em construção de Sidrolândia.

O plantio do milho em Maracaju atinge mais de 30%, segundo boa parte dos produtores. O trabalho agora deverá ser com o manejo de pragas e doenças.