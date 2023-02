Produtores de Maracaju seguem na colheita da soja safra 22/23

A colheita da soja segue em Maracaju e em várias outras regiões do estado. Muitos produtores já conseguem colher nesse momento, já planejando o plantio do milho safrinha que acontece na sequência. A expectativa para esta safra é boa, apesar da instabilidade de chuvas entre os meses de dezembro e janeiro, mas pesquisadores apontam para uma previsão de média para produtividade no estado de 58 a 60 sacas por hectare.

Segundo o projeto SIGA_MS, a estimativa é de que a safra seja 2,5% maior em relação ao ciclo passado (2021/2022), atingindo a área de 3,842 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul. A produtividade estimada é de 53,44 sc/ha, a média de sacas por hectare está dentro do potencial produtivo das últimas 5 safras do estado, conforme divulgado pela Aprosoja/MS. Isso representa a expectativa de produção de 12,318 milhões de toneladas.

Nesta safra, a área de soja teve expectativa abaixo da média decrescimento (média de crescimento por safra é de 7%), diante do cenário dos preços elevados dos fertilizantes, onde compõem grande parte do investimento para

abertura de novas áreas. No custo de produção de 2022/2023 divulgado pela Associação, o fertilizante representou 25,49% das despesas.

Tecnologias

Em Maracaju, um grande diferencial nas lavouras é o desenvolvimento e o emprego das tecnologias. O município avançou em tecnologia nos últimos anos e tecnologias como o consórcio milho-safrinha-pastagem que traz inúmeros benefícios nas lavouras. Essa tecnologia ajuda a incrementar a palhada sob o solo, armazenar mais carbono, diminuindo a evapotranspiração do solo e, armazenando mais água no solo temos maior resistência à estiagem que é hoje um dos grandes problemas enfrentados pelos produtores de Mato Grosso do Sul.

Quem ressalta estas informações é o Diretor Presidente da empresa MS Integração, Dirceu Broch que falou sobre o avanço da pesquisa nos últimos anos. “Saímos da década de 1970 colhendo 30/35 sacas por hectare, para colher hoje 58/60 sc/hectare na média de estado. Tivemos um avanço muito grande em inovação e variedades de soja. A pesquisa evoluiu em variedade de ciclos indeterminados, com crescimento melhor, com plantios mais cedo, com teto produtivos maiores. Tudo isso, passando por uma melhor correção de solo, um equilíbrio nutricional, passando pelo sistema de plantio direto e outras tecnologias", frisou.