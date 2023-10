Produtores de MS devem atualizar cadastro do rebanho a partir de 1º de novembro

Os produtores rurais com propriedades localizadas na região do Planalto e Pantanal Sul-Mato-Grossense deverão fazer a atualização cadastral e declaração do seu rebanho a partir de 1° de novembro até 30 do mesmo mês.

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) destaca que este compromisso visa atender as ações a serem desenvolvidas para o avanço do Status Sanitário do MS para Área livre de febre aftosa sem vacinação, além de dar garantias quanto ao controle sanitário dos rebanhos.

“Agora iremos completar um ano da última vacinação contra a febre aftosa, então caminhamos a passos largos a fim de alcançarmos o reconhecimento internacional através da OMSA, de área livre de Febre aftosa sem vacinação. Um dos caminhos é a atualização cadastral do rebanho”, afirmou o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold.

Ele destacou que esta atualização cadastral é feita em duas campanhas, nos meses de maio e agora em novembro. “Portanto a partir do dia 1° de novembro até o dia 30 o produtor tem que fazer a atualização do seu rebanho, em relação a mortes e nascimentos, para chegar na atualização completa do seu rebanho, além de outras espécies”, completou.

O diretor-presidente explicou que depois vai se iniciar uma outra programação em janeiro de 2024, com a realização de monitoramento sorológico e o controle do trânsito, quando se apresenta o pleito para o reconhecimento de “livre de aftosa sem vacinação” junto ao mercado internacional. “Temos que agradecer o comprometimento dos produtores, pois na última campanha tivemos 98% de atualização e queremos chegar aos 100%”.

A declaração é obrigatória para criadores de bovinos e de outros animais como galinha, galinha-d'angola, ganso, marreco, pato, peru, ratitas, perdiz, aves não destinadas à produção de carne ou ovos (ornamentais/silvestres), codorna, suíno, caprino, ovino, equino, asinino, muar, abelha, bicho da seda e animais aquáticos.

*Com informações da Iagro.