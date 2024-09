Produtores de MS já podem realizar o plantio da safra 24/25 de soja

Chegou ao fim, nesse domingo (15), o período de vazio sanitário em Mato Grosso do Sul. Após 90 dias de proibição da semeadura da soja no estado, os produtores rurais já podem começar o plantio da produção para a safra 24/25. Porém, a falta de chuva deve afetar o início deste processo.

Desde o mês de maio as chuvas estão abaixo da média no estado. A expectativa é que este cenário melhore no mês de setembro, com o aumento da precipitação, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, na maior região produtora de soja do estado, a região sul, a média deve ficar abaixo dos 50%, principalmente em Aral Moreira, Amambai e Naviraí. Já em outubro, as chances aumentam chegando até 60% acima do que é esperado.

“Mesmo com este cenário de estiagem prolongada, espera-se que a situação se normalize nos próximos meses. Por isso, a produtividade não deve sofrer consequências com o atraso do plantio”, afirma a analista técnica do Senar/MS, Lenise Castilho.

Vazio Sanitário

O vazio sanitário é regulamentado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e visa reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática, considerada uma das doenças mais graves que acomete a soja e pode ocorrer em qualquer estágio fenológico. A perda de produtividade pode chegar a 90%. Anualmente, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) estabelece um prazo de liberação sanitária para a plantação da soja, que deve ser respeitado por todos os estados produtores do país.

A doença é diagnosticada por saliências semelhantes a pequenas feridas ou bolhas no verso da folha da planta, que correspondem às estruturas de reprodução do fungo. “Existem estudos que mostram que o fungo causador é biotrófico, ou seja, necessita de um hospedeiro vivo para se desenvolver e se reproduzir. Eliminando as plantas na entressafra, esse ciclo fúngico se quebra e reduz o número de esporos presentes no ambiente”, completa Lenise.

Lançamento da safra 24/25

Na última sexta-feira (13), a Aprosoja/MS realizou o Lançamento do Plantio da Safra de Soja 2024/2025. O evento apresentou dados anteriores e estimativas para o próximo período. A área destinada à produção do grão deve aumentar em mais de 6%. Já a produção deve ser 13% maior, comparada a safra anterior, com cerca de 14 milhões de toneladas.

*Com informações do Sistema Famasul