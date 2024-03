Produtores rurais da região Centro-Oeste discutem demandas do setor

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promoveu um encontro regional em Campo Grande na sexta-feira (8) para debater propostar do setor agropecuário para o Plano Safra 2024/2025. O evento ocorreu na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), com objetivo de reunir demandas da região Centro-Oeste para serem levadas ao governo federal.

Entre as principais demandas apresentadas pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal estão o aumento de recursos para o crédito, a subvenção ao seguro rural e a garantia de segurança jurídica na propriedade.

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, destacou que 2023 foi um ano difícil para o agro devido às adversidades climáticas provocadas pelo fenômeno El Niño, além dos problemas mercadológicos.

Durante o encontro, o assessor técnico da CNA, Guilherme Rios, informou que, dos R$ 435 bilhões anunciados do Plano Agrícola e Pecuário 23/24, foram contratados R$ 271 bilhões até janeiro deste ano. Desse total, R$ 112 billhões utilizaram as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) como lastro de emissão.

Quanto ao programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), Guilherme destacou que devido ao contingenciamento, os recursos foram reduzidos de R$ 1,06 bilhão para R$ 933 milhões, o que permite a cobertura de apenas 6,25 milhões de hectares, contra os 7,2 milhões de hectares de 2022.

Participaram do encontro presidentes e representantes das quatro federações da região Centro-Oeste, sindicatos rurais, produtores, associações e entidades setoriais.

O próximo encontro será na sexta-feira (15), em Teixeira de Freitas (BA), reunindo federações, produtores e sindicatos ddos estados nordestinos.

*Com informações da CNA